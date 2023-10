¿Nicole Neumann y Manu Urcera, peleados por sus despedidas de solteros?

Furioso La drástica decisión que tomó Fede Bal: "Yo ya no soy...".

Sin embargo, en este momento, otro frente de discusiones estalló en medio de las despedidas de solteros. Es que el futuro marido tenía intenciones de realizar el tradicional rito junto con algunos de sus amigos en un viaje a México. Sin embargo, esa idea no contaba con la aprobación de la modelo y empresaria, bajo amenaza de suspender la futura boda, según revelaron en Socios del espectáculo (El Trece).

“Finalmente. mañana sábado Nicole va a hacer una despedida con amigas en una zona de chacras de Cardales, mientras que Manu Urcera está viendo un plan tranquilo que no despierte los celos de Nicole”, detalló Nancy Duré respecto de los pormenores de los eventos en la previa del tan comentado casamiento que se erigirá como uno de los sucesos más buscados mediáticamente en el año.

Incluso, Paula Varela expresó: “Los amigos de Urcera están enfadadísimos, hace tiempo le vienen advirtiendo sobre los celos de Nicole. Tenían planificado el viaje para estos días, algunos ya tenían los pasajes comprados. Cuando ella se entera de que estaba todo organizado, se enoja y él ahora está en Neuquén”, respecto de lo que se está viviendo en el seno de la pareja.

En una reciente entrevista con el programa Implacables (El Nueve) en la que compartió varios puntos destacados sobre los preparativos del evento, que se celebrará en un espacio en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. En principio, se había explicado que el festejo tendría lugar en San Martín de los Andes, aunque luego de un escándalo ocurrido con la comunidad mapuche se prefirió un cambio.

Uno de los aspectos más destacados que adelantó Neumann fue el menú del evento. Aseguró que habrá alternativas para todos los gustos, incluyendo opciones veganas, reflejando su conocida inclinación hacia este tipo de alimentación. Sin embargo, no todo fue fácil en la organización, ya que reveló que hubo ciertas discrepancias con Urcera, especialmente en lo que respecta al destino de su luna de miel. Mientras ella prefería un destino más aventurero, como un safari, Urcera tenía en mente otros lugares. A pesar de las diferencias, claro, ella explicó: “Donde sea, la vamos a pasar bien”.

En lo que respecta a los regalos, la empresaria aclaró que no va a haber lista sino que cada uno podrá obsequiarles lo que quiera. “También va a haber alternativa a donación para el que quiera podrá donar a una entidad que todavía no la tenemos definida y si no quieren nos harán un regalo”, al dejar asentado el gesto solidario que tendrá lugar en su casamiento.

Por otro lado, la entrevista también abordó el delicado tema del conflicto familiar que la modelo enfrentó con su hija Indiana, fruto de su relación anterior con Fabián Cubero. Aunque prefirió no entrar en detalles para proteger a sus hijas, confirmó que todas ellas, Allegra, Sienna e Indiana, tendrán un papel especial en la ceremonia, llevando el anillo.

FUENTE: Infobae