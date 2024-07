Nico Fonseca dejó a Nicki Nicole por una famosa influencer

Y agregó: “Fonseca y Nicki nunca blanquearon, pero tampoco desmintieron, se dejaron de seguir en las redes, y ahora está con la streamer amiga de Tini”.

Paula Varela aprovechó para recordar que Carola ya había tenido un romance con otro famoso: “Se la había relacionado a Cachete Sierra”.

Embed - ¡BOMBA! Nicolás Fonseca dejó a Nicki Nicole y ahora estaría saliendo con Carola Gil

Nicki Nicole no tiene paz

Semanas atrás, la cantante fue noticia cuando un joven santiagueño la acusó de haber plagiado un tema suyo: “¿Nicki Nicole me robó, me plagió o fue casualidad? Así como lo escuchan, ‘Llamame’, el nuevo tema que lanzó con videoclip y todo, es igual a un tema que yo escribí y produje en 2018. Y yo creo en las casualidades, ¡pero taaaanto! Es igual, amigo: la tonalidad, lo que habla el tema, el título. Este tema lo había lanzado en 2018 y yo hacía música con un chico de Rosario, que le he perdido el rastro. Pero luego uniendo un par de cosas me he dado cuenta que el que la ayuda a escribir el tema es santiagueño y yo de dónde soy... de Santiago”.

Lo curioso es que, después de todo ese descargo, el joven se mostró orgulloso que Nicole se “inspirara” en su trabajo: “La verdad que este video no lo hago como algo negativo, lo hago porque para mí es un honor que una artista tan grande haya usado una idea mía por así decirlo o algo parecido, porque para mí no es parecido, es igual. Entiendo que los artistas tienen un equipo, gente que les escribe, que le da una idea y probablemente Nicki Nicole ni sepa de esto”.