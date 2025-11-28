Néstor en Bloque regresa a San Juan con un show exclusivo por sus 20 años de carrera

Néstor en Bloque vuelve a San Juan con un show que promete ser una verdadera fiesta. Este viernes 28 de noviembre, el Complejo La Meseta será escenario de un recital exclusivo para festejar los 20 años de trayectoria del reconocido artista, uno de los referentes indiscutidos de la cumbia base en Argentina. Desde la organización confirmaron que aún quedan los últimos tickets a la venta, por lo que se espera una convocatoria masiva.

Néstor Bordiola, conocido artísticamente como Néstor en Bloque, inició su camino musical a principios de los 2000 y rápidamente se convirtió en un fenómeno popular. Con su estilo característico, sus letras pegadizas y una impronta que revolucionó la escena tropical, logró imponer hits que aún hoy siguen sonando en fiestas, bailes y radios de todo el país.

Entre sus grandes éxitos se destacan “Una calle me separa”, “Y yo no sé”, “Loco”, “Tu cárcel”, “El amor de su vida” y “Pedirle a la luna”, canciones que marcaron a generaciones y lo posicionaron como uno de los artistas más queridos del género. Su show en San Juan recorrerá estas canciones emblemáticas, además de repasar su historia como solista y las etapas que consolidaron su figura dentro de la movida tropical.

El evento en La Meseta será una oportunidad única para los fanáticos sanjuaninos, que volverán a disfrutar del Rey de la Cumbia Base en un formato íntimo y celebratorio. La organización recordó que hay últimos tickets disponibles y recomiendan adquirirlos con anticipación.