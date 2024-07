Natalie Weber le declara la guerra a los carpinchos: "Violan la propiedad privada"

image.png

“¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad, quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros”, le reprochó Damián Rojo, haciendo que Natalie invoque el derecho de propiedad privada para quejarse de los amistosos vecinos.

“No, no, no, mi amor. Hay lugares donde ellos pueden tomar... O sea... Una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta”, se defendió la modelo.

Embed - POLÉMICA EN NORDELTA: la casa de Natalie Weber destrozada por los carpinchos

Natalie Weber se enojó con sus compañeros

“¿Y cuál es la parte que está mal? No estoy entendiendo cuál es la parte que está mal porque vienen a mi casa, me arruinan todo el pasto”, agregó, tratando de comprender los cuestionamientos de sus propios compañeros y aduciendo que hay “casos de vecinos a los que les pasó lo mismo”, sumando a los coipos a la lista de animales “trangresores”.

“Hay que ir a un punto de equilibrio como, por ejemplo como hacen en Miami, que viven rodeados de yacarés, de cocodrilos, y está todo controlado y custodiado”, propuso Paulo Vilouta.

La alerta la volvió a dar Damián Rojo, que contó que hay videos de vecinos de Nordelta electrificando cercos para evitar que se acerquen los carpinchos.

Fuente: Ciudad