Nació Rosario, la hija de Abel Pintos: mirá su primera foto

El posteo de Abel Pintos en Instagram:

Se adelantó nuestra primavera. Rosario ♥ Un enorme trabajo del doctor Lucas Otaño así como el de su equipo y familia durante el parto y todos estos meses que nos guió y contuvo maravillosamente. Mamá y bebé están divinas. Gracias Dios

Cuando nació su primer hijo, el cantante había contado: “Lo que yo sentí cuando cuando lo vi por primera vez a Agustín, lo que me impactó, fue la idea de la eternidad. Porque empecé a pensar hasta donde me daba a mí el conocimiento de mis antepasados y los infinitos que yo ni pudiera mencionar, y de repente en él vi lo contrario: vi todo el futuro, hasta dónde proseguirá todo esto. Esto de nosotros continúa en él, ¿hasta dónde continuará? Fue la primera vez que lo pensé de esa manera. Así que sin dudas es una cosa de esas que te ponen en lo esencial de la vida, que pasa muy lejos del resto de las cosas que por momentos convertimos en esenciales”.

Y agregó: “La palabra es impactante. En todos los órdenes fue impactante. Yo estuve en la sala durante el nacimiento y todo me resultó impactante. Ver el equipo trabajar, los sonidos de las máquinas, y ni hablar verlo aparecer. Eso fue: un impacto muy grande, una ola de pensamientos y de sentimientos llegando de golpe, impactando en mí. Pero digo impactando y no golpeando porque no es un golpe, es un impacto. Es otra cosa más profunda, no tan superficial”.