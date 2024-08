El cantante de bondi que sueña con ser como Abel Pintos en San Juan

Embed - Personajes sanjuaninos: Emanuel, cantante de bondi.

"Siempre he tenido la esperanza y la fe de que voy a poder tener algo con la música", dijo Emanuel a Tiempo de San Juan. El joven tiene 34 años, canta desde los 14 y aprendió a tocar la guitarra "de oído" cuando se la regaló su papá. Es un autodidacta y pide perdón "por la pinta". Es que Emanuel vive en situación de calle y pasa las noches en la Terminal de Ómnibus siempre que toca algún policía "buena onda" que lo conoce y lo deja dormir ahí. "Es que los refugios están llenos, entonces cuando me dejan duermo acá y sino... sino me voy a otro lado", reconoció.