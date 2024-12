Nacho Elizalde contó cómo reaccionó Nico Occhiato cuando se enteró de su pase a Olga

Cómo reaccionó Nico Occhiato cuando Nacho Elizalde le contó que se iba a Olga

Entonces, Nacho reconoció: "No fue muy linda. No sé si se enojó, supongo que en algún punto sintió decepción". Segundos más tarde, el influencer develó si aún son amigos. "Tenemos muy buena onda... supongo que algo se quebró. Obviamente que algo se rompió, pero el tiempo lo curará", manifestó.

"Yo hablé con Nico en julio y le avisé que me habían convocado para Bake Off Famosos (Telefe) y que los horarios no daban. Así que, en un principio, dejé Nadie dice Nada por Bake Off. En ese momento, él decidió que la comunidad de Luzu no necesitaba tener esa noticia porque recién se había ido Valen (Iudica) y lo comunicamos en noviembre. Y la propuesta de OLGA habrá llegado en octubre, mas o menos", reveló en cuanto al ofrecimiento del canal que tiene a Migue Granados como figura.

A continuación, Elizalde abordó los rumores sobre los supuestos bajos salarios en el canal liderado por Nicolás Occhiato, aunque aclaró enfáticamente que su decisión de abandonar Luzu TV no estuvo motivada por razones económicas. "Yo te aseguro que el sueldo más bajo que se paga en Luzu es muy alto. Mi decisión no fue económica, la verdad y por suerte, tengo una marca de ropa, tengo una fiesta, la Polenta. Mi decisión es por crecimiento", dijo al respecto.

"Yo estoy contento porque a mi me parece una oportunidad increíble. Y todavía siento que soy medio nuevo en esto... que me hayan propuesto conducir en vivo de lunes a viernes con Paula Chaves que está consagrada, y me hayan dicho: 'Che, armá el equipo' para mi, es increíble", destacó en cuanto a la nueva oportunidad laboral que afrontará a partir de 2025 en OLGA.