Luego que Migue Granados revelara su nueva grilla de programación para el 2025, Nacho Elizalde rompió el silencio en sus historias de Instagram y contó todo sobre su decisión de despedirse de Luzu Tv y sumarse al staff de Olga. "Todo esto para mí es nuevo, hasta me parece un montón... como ya estuvo circulando, el año que viene voy a estar en Olga. Es algo que me pone muy contento, pero necesitaba decirlo yo", comenzó diciendo.

Ante la ola de comentarios que se generaron en redes sociales, unos apoyándolo, y otros cuestionando la noticia, aclaró: "No salí a contarlo antes porque no me correspondía, la burocracia de los canales, las estrategias... no es que yo puedo salir a contar lo que quiera cuando quiera. Así como cuando me fui de Nadie Dice Nada de Luzu, Nico quería que lo cuente en un momento y lo hicimos así. Hoy lo mismo, yo no podía salir a contarlo. Ayer Migue lo dijo, y acá estoy yo contándolo", explicó en el video.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1866602602173219179&partner=&hide_thread=false Con un video, Nacho Elizalde confirmó que tendrá un programa en Olga: "Es algo bárbaro" pic.twitter.com/W0oPDMtLNQ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 10, 2024

Nacho Elizalde habló de su decisión de dejar Luzu para pasar a Olga

Nacho Elizalde confesó: "Para mí fue una decisión muy difícil, tomarla. Primero irme de Nadie Dice Nada, fue muy difícil porque es un lugar que me dio un montón de cosas, pero sentí que era el momento de tomar la decisión. Me llega la propuesta de Bake Off, sentí que era un crecimiento y una oportunidad que no quería dejar pasar, y hoy con el diario del lunes digo: 'estuve bien'", siguió.

En relación a su desembarco en Olga, mencionó: "Cuando me llega la propuesta de Olga, me costó hasta aún más tomar esa decisión. Pero me ofrecieron conducir un programa diario, junto a Paula Chaves, armar el equipo, tomar la dirección del programa, y eso para mí es crecimiento y es algo bárbaro".

También expresó: "Es un desafío muy grande, y yo que estoy arrancando mi carrera de conductor, que me ofrezcan algo así es algo que no puedo dejar pasar y me encanta. Repito: es algo que me costó mucho tomar esta decisión. Entiendo que hay gente muy dolida, y yo también estoy muy dolido, porque Luzu me dio un montón y me costó irme de ahí, pero siento que es crecimiento y que es algo que tengo que hacer", aseguró.

Finalmente, Nacho sostuvo: "Así como en su momento estaba trabajando en una agencia y renuncié para entrar a Luzu, sin saber el éxito que iba a tener, me la jugué y lo di todo... Conducir un programa nuevo, diario, es un paso muy importante en mi carrera. Espero que me banquen y me apoyen en esta decisión y si no, lo re entiendo, porque es lo que pasa. Pero yo estoy contento con esta decisión y quería comunicarlo yo", cerró.