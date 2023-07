More Rial le pide plata a Jorge para no hablar más: sus costosos caprichos

Las cosas entre More Rial y Jorge Rial están cada vez peor y, lejos de calmarse, la joven amenaza con seguir hablando si su padre no le da con que ella pide.

“Me encontré con Morena y me dijo cosas tremendas. Se anotó en la facultad, pero no me supo decir qué va a estudiar. Es más viva que el hambre. Cuando me dijo que tenía 24 años, le contesté ‘sos viva. Te anotaste en la facultad porque hasta los 25 años, si sos estudiante, tu papá te tiene que mantener’. No quiere laburar”, comenzó diciendo Yanina en LAM.

jorge-rial-morena-rial.jpg Jorge Rial y Morena Rial

“Me dijo que Morena va a seguir hablando, que se pudrió, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre. Le dice que ella es una mier… y que lo tuvo de maestro a él que es otra mier…, esto en palabras de More”, dijo la panelista.

Y cerró, sin filtro: “Renuncia a todo con una condición. Una casa en Córdoba y una estética que tiene elegida y separada allá que vale 70 mil dólares, que según ella para su papá es un vuelto. Dice que con eso nunca más lo nombra y dijo que tiene mucho para hablar. No quiere saber más nada con él y no se quiere revincular”.