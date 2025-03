Montaner explicó por qué no estará en La Voz Argentina: "Me obliga a..."

Tras semanas de especulaciones, Ricardo Montaner confirmó que no formará parte del jurado en la próxima edición de La Voz Argentina 2025 . El reconocido artista, quien anunció su retiro de los escenarios el año pasado, decidió rechazar la invitación de Telefe y explicó sus razones en sus redes sociales.

A través de un posteo en su cuenta de X, el intérprete de "Tan enamorados" y "Me va a extrañar" expresó: “Recibí una cariñosa invitación de mis queridos amigos de Telefe para volver a formar parte del grupo de coaches de La Voz Argentina”. Sin embargo, aclaró que su alejamiento de la música lo llevó a declinar la propuesta: “Mi retiro de los escenarios me obliga a no aceptar tan hermoso ofrecimiento”.