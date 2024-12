Mirtha Legrand, Susana Giménez y Juana Viale ya tienen sus invitados para el fin de semana

No hay vuelta atrás

Tini con Susana Giménez

El domingo a partir de las 22 hs. Susana Giménez estará al frente de su último programa del año en la pantalla de Telefe. La diva promete una apertura impresionante con más de 30 bailarines en vivo, junto al histórico Marcelo Iripino y dos visitas de lujo: Tini Stoessel, que viene de actuar junto a Coldplay en Dublín y se prepara para lanzar nuevo material discográfico, y Santiago del Moro, quien en la semana estreno de una nueva edición de Gran Hermano, analizará las primeras horas del reality más popular. Por último, Susana viajará en el tiempo para entrevistarse a ella misma en su icónico personaje de La Mary, la película de Daniel Tinayre que protagonizó junto a Carlos Monzón y de la que se cumplen 50 años.

Los invitados de Juana Viale

Por su parte, el domingo a partir de las 13.45 Almorzando con Juana tendrá una mesa orientada al espectáculo y al deporte. Junto a ella estarán el coreógrafo Flavio Mendoza, quien durante diciembre presentará su espectáculo navideño; el exfutbolista y actual panelista José Pepe Chatruc, figura del Racing campeón 2001 en días de festejos para el pueblo académico por la flamante conquista de la Copa Sudamericana; y los actores Luis Machin, protagonista de la serie Cromañón, inspirada en la tragedia del boliche de Once; Brenda Gandini, quien se prepara para el reestreno de Escape Room y Lali González, quien esta semana fue noticia por el robo que sufrió el elenco de No te vistas para cenar.

El último domingo Susana Giménez recibió a Wanda Nara y la conversación que generó un revuelo tan grande del que se sigue hablando casi una semana después. La mediática contó detalles hasta el momento inéditos sobre el sonado Wandagate, al punto que mostró chats que mantuvo con Eugenia La China Suárez, a quien señaló como la “tercera en discordia” en su matrimonio con Mauro Icardi.

Al ser abordada por una cronista del programa Socios del Espectáculo (El Trece) Susana analizó a la distancia el paso de la mediática por su emblemático living: “¿Viste qué divina? Bueno, divina, pobre... Es una nota de sufrimiento, pero bueno. Vino a mi canal y todo el mundo habla de eso”, comenzó expresando.

“Me gustó para el programa, me encantó, porque Wanda abrió su corazón. Me sorprendió más o menos lo que contó, pero sí profundizó en varias cosas que me llamaron la atención”, agregó la diva de los teléfonos. “Le pegaba a la China constantemente”, acotó la notera del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Si a vos te meten los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás”, razonó Susana.

FUENTE: Infobae