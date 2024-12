Mirtha Legrand había anticipado el fuerte cruce con el ex marido de Pampita

"¿Qué nos puede contar de la mesa con Moritán? ¿Qué le pareció? Dicen que fue bastante tensa...", le consultó el notero. "Véanla mañana... estuvo buena. Fue tensa", respondió Mirtha Legrand.

Respecto a si le creyó a Roberto todo lo que contó en el ciclo, la conductora se sinceró: "Algunas cosas sí y otras no. Está muy dolido él también...".

"Me trató de operadora, pero son riesgos que se corren cuando hacés televisión. Lo volvería a invitar", agregó. Al ver que Rodrigo seguía haciéndole preguntas sobre lo que aún no se había visto en pantalla, Legrand expresó: "¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós".

Qué pasó entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán se cruzaron en pleno aire de El Trece y protagonizaron un tenso momento.

El sábado 21 de diciembre, el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitó La Noche de Mirtha (El Trece) y enfrentó a la diva por su forma incisiva de preguntar.

Primero, Mirtha Legrand le preguntó a Roberto García Moritán por su separación de Pampita y fue picante. "¿Cómo la estás pasando? Qué guerra que nos diste. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? ¿No fuiste fiel?", quiso saber la conductora. "Mirá, Mirtha. Yo quiero decirte primero que todo este tiempo para mí fue muy difícil. Bajé 8 o 9 kilos, pero ahora estoy mejor. Poniéndome fuerte y cada vez mejor. Fue muy brutal lo que viví", respondió el expolítico.

"Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero la realidad es importante que hay que ponerle foco a la violentísima operación política que yo recibí. Se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia, se metió con mi trabajo. Uno no termina de dimensionar. Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que yo estaba recibiendo", manifestó Moritán.

"Mi responsabilidad como funcionario público es responder a lo que tiene que ver con el compromiso con quien me votó", expresó Roberto y Mirtha lo cruzó: "Pero a nadie importa que sos funcionario público, a la gente le importaba que eras el marido de Pampita".

"Creo que estás confundida, hablás en general, decir 'nadie' es injusto", se defendió Moritán y habló sobre el trabajo que hizo en su ministerio. La diva nuevamente lo interrumpió y le dijo: "Pero mirá la realidad, vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina en este momento. Ese matrimonio bienavenido con una chiquita de pronto se separa y es un escándalo. A nadie le importa que seas funcionario público".

Y sentenció: "Pensé que era interesante saber por qué ocurrió todo esto. Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política. No tiene nada que ver".

En otro momento de la noche se produjo el cruce más picante entre Mirtha y Roberto cuando ella le consultó por el episodio en el barrio Santa Bárbara: "¿Es verdad que estuviste ahí y luego llegó Carolina y cuando vio cómo dejaron la casa se puso a llorar?".

"Yo no tuve nada que ver. Si estás intentando instalar la idea de que yo tengo conductas extrañas, sadomasoquistas...", respondió el exministro y la abuela de Juana Viale reaccionó: "Vos te hacés el buenito acá, no hiciste nada... y provocaste un escándalo espantoso".

"Creo que estás siendo muy injusta. Creo que me estas tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada y no me identifica", se enojó García Moritán.

Lejos de quedarse callada, Mirtha siguió: "La buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar". "Y yo te voy a responder todo. Pero creo que es un tono muy hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco porque yo vine acá por vos", se defendió él.

Tras el escándalo, Roberto García Moritán hizo un posteo en su cuenta de Instagram y escribió: "Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido. Ahora, a pensar en lo que se viene".