Milett Figueroa hizo enojar a las hijas de Marcelo Tinelli y todo terminó en escándalo

Amazon Prime lanzó un nuevo adelanto de “Los Tinelli” , el reality que mostrará la vida familiar de Marcelo Tinelli, y ya estalló el escándalo porque quedó claro que Cande, Mica y Juana , las hijas del conductor, no quieren a Millet Figueroa , la nueva pareja de su papá.

Tremendo Los escandalosos chats del ex de Ingrid Grudke con la sobrina de la modelo: "¿Y si me levanto y te chapo ya?"

Juana apoyó a su hermana mayor y remarcó que la modelo no se integró: “Estoy en una familia nueva, están todos sus hijos y es como que lo primero que quiero hacer es buena letra, no me voy a quedar encerrada en el cuarto”.

Cande, por su parte, se burló de la declaración de Figueroa diciendo “y ya siento que los quiero y que son mi familia también”: “Que bueno que se sienta tan rápido parte de la familia. Siento como que no cazó las reglas”.

Mica se enojó cuando vio a Millet saliendo en microbikini un día de mucho frío, y declaró: “Debe haber algo de provocación, si no, no lo entiendo”. Juana estuvo de acuerdo: “Si quiere salir en pelot**, que salga en pelot**, es una estaca, olvídate”.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su reality

El conductor reconoció: “Nosotros nunca hemos mostrado la intimidad de cómo convive nuestra familia con todos nuestros hijos. Me parece que va a estar bueno desde ese lugar, para que nos vean lo que somos como familia. Como yo digo, es una familia en la que hay discusiones, hay encuentros, y desencuentros, peleas, como en cualquier otra familia”.

Y reconoció: “Entrar en ese mundo es interesante, está bueno, me parece que le va a gustar a la gente. No hay nada guionado acá. Es nuestra vida tal cual es, con lo lindo y lo no tan lindo. Creo que eso le va a gustar mucho a la gente porque se van a sentir identificados”.

Marcelo aclaró: “Esto es lo que somos, no hay una puesta en escena, es nuestra vida real. Acá hay una narrativa de la vida real, de mí y de todos mis hijos. Entonces creo que ahí va a estar el condimento más interesante de esto. Me parece que entrar en nuestra intimidad está bueno porque somos, en definitiva, una familia como cualquier otra. Con problemas, con alegrías, con discusiones y con mucho amor también”.