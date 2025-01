Los escandalosos chats del ex de Ingrid Grudke con la sobrina de la modelo: "¿Y si me levanto y te chapo ya?"

La semana pasada salió a la luz la explosiva y escandalosa separación de Ingrid Grudke de su ex, Martín Colantonio a raíz de una infidelidad de este con una sobrina política de la modelo , y en A la tarde mostraron los chats entre ambos, tan melosos que Karina Mazzocco pidió “cortar con tanta dulzura” .

La modelo brindó una entrevista al ciclo de América en la que confesó que se sintió “estafada emocionalmente” por su ex, y se mostró “shockeada”, y contó que, si bien no quería ver la realidad entre Colantonio y Andrea , esposa de su sobrino Santiago, las pruebas eran más que evidentes.

“Estaban abrazándose y besándose en este ascensor”, relató Ingrid señalando el edificio en el que vive. “Había conversaciones entre ellos a mis espaldas, y mientras yo dormía en una habitación ellos estaban al lado”, contó la modelo, que señaló que “toda la familia está en shock”.

Los escandalosos chats del ex de Ingrid Grudke con la sobrina de la modelo

Martín Colantonio: ¿Qué borraste? No se ven mis notificaciones. Tranca

Andrea Miranda: No te había llegado el mensaje.

MC: Daleee

AM: ¿Desde cuándo?

MC: ¿Y si me levanto y te chapo ya? Reenviame lo que borraste.

AM: ¿Y que se vaya todo a la m… decís? Un beso.

MC: (Envía un sticker que dice “que se pudra todo”) Mi vida.

AM: Te había dicho.

MC: Te amo, ¿sabes? Me da cosita en la panza.

AM: Cuando me di cuenta que te había llegado y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto.

La producción puso al aire otro de los chats, mientras los panelistas contaban que se los enviaban sentados uno a la lado del otro junto a Ingrid Grudke.

MC: ¿Todo bien? Ayyyy, me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte.

AM: ¡Dios, sí! Te amo.

MC: Yo mucho. Solo te vi y me cambió el cuerpo. ¡Disfrutá! Mañana vamos a Avellaneda y al teatro. Avisale a Pame.

Más tarde, Colantonio le envía el recorte de una nota en la que se lee que un hombre en Brasil salía con la sobrina de su pareja, y la joven le contesta con risas.

MC: Ni siquiera seríamos los primeros.

AM: Sip. Me deja más tranquila.

MC: Bajé para llamarte.

AM: ¿Qué pasó?

MC: LPM. ¿Vos te vas ahora?

AM: Si, vuelvo a salir.

MC: OK. Tranca.

MC: Ja, ja, ja. ¿Te cruzo en el ascensor? Subo y bajamos juntos y después subo. Bancame 5 minutos y te aviso cuando estoy subiendo.

AM: Si, yo me estoy cambiando igual.

MC: ¡Estoy loco! LPM. Avisame cuándo estés.

AM: Dale, sí.

Estoy esperando para subir con el ascensor. Ja, ja, ja. Vero apuro.

AM: Ay, ya estoy. Pero pedí. N tenía que pedir, ¿no? Ja, ja, ja.

MC: ¿Estás arriba?

AM: Sip.

MC: Voy.

AM: Te amo Martín.

MC: Te amo Andrea y mucho.

MC: Iba y venía el ascensor.

AM: Ja, ja, ja. Todos los malabares que hay que hacer, Dios.

MC: Yendo por tu compu. Qué hermoso abrazo Dios. ¡Ame!