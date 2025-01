Quien es Katia, la "Barbie Bandida" que ingresó a Gran Hermano

Luego de la eliminación de Keila, quien fue retirada de Gran Hermano por no aprovechar al máximo la experiencia, la producción del ciclo decidió buscar un reemplazo que pudiera llenar el vacío dejado en la casa más famosa del país. En los últimos días, el conductor del programa, Santiago del Moro, comenzó a generar suspenso al dar algunos indicios a través de sus redes sociales sobre quién sería la nueva participante. Y este lunes, el misterio finalmente fue revelado.

Un perfil controversial

Katia, oriunda de La Matanza y madre de una adolescente de 16 años, se describe como una mujer rebelde, con una personalidad que no pasa desapercibida. En cuanto a su vida profesional, Katia tiene una variedad de ocupaciones. Se dedica a cortar el pelo, vender medias, trabajar como delivery con su moto y también es tatuadora, actividades que la han ayudado a generar ingresos y a mantenerse independiente.

Con una vida marcada por el trabajo y la búsqueda constante de nuevas oportunidades, Katia confesó que lo que la hace feliz en la actualidad es el dinero. Este aspecto de su personalidad, algo controversial, promete generar más de un debate dentro del reality, ya que la jugadora no teme expresar sus opiniones con total sinceridad.

La Barbie Bandida entra al juego

El apodo de La Barbie Bandida no es casualidad. Katia se caracteriza por su estilo único y una actitud desafiante que no tiene miedo a mostrar frente a las cámaras. Con su llegada a Gran Hermano, se espera que no pase desapercibida y que su personalidad fuerte aporte dinamismo al programa.

Con más de 20 mil seguidores en Instagram, Katia es muy activa en las redes, donde comparte detalles de su vida, su trabajo y sus pensamientos. Su llegada al programa representa una apuesta de la producción por incorporar a una jugadora que se distinga por su actitud desinhibida y su capacidad para generar controversia.