Ingrid Grudke no quiere ser madre: mirá qué le ofreció a su novio

Ingrid Grudke , la reconocida modelo Argentina fue contundente, ella no tiene gana de ser madre. Esta revelación la hizo en una entrevista y agregó lo que le ofreció a su pareja Martín Conantonio. Ella aceptaría que fuese padre con sus amigas.

La modelo explicó que Martín le dijo que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante y él dijo que sí. ¿Cómo reaccionó ella? Estuvo totalmente de acuerdo. “Él me había contado que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante, porque él no tenía hijos y era soltero. Y Martín dijo que sí. Pasó el tiempo y después ya juntos, entre chiste y chiste, me preguntó ‘¿Cuándo vamos a tener al polaquito?’”, rememoró Ingrid.