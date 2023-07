Migue Granados vs Nico Occhiato: el creador de "OLGA" le respondió al ex de Flor Vigna

"Vos no podés hacer un River apenas arrancás. Es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, cuando no teníamos un mango, éramos 1500...", disparó munición pesada Occhiato contra Granados en "Nadie Dice Nada".

"Es la idea (hacer un vivo en el Estadio de River Plate), empezó como una joda pero no es un chiste. Nuestro público nos conoce y es como parte de una broma y les gusta todo este delirio", señaló el humorista sobre el objetivo que tiene en mente para "Olga" en diálogo con "Intrusos".

Sobre el comentario de Nico Occhiato, opinó sin vueltas: "Lo escuché y no me ofendió para nada. Es mi amigo Nico, me cagu* de risa. Lo bardeaban a él, a mí... Es re incómodo eso. No lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada", aseguró Granados al respecto.

"Lo dijo sonriendo, irónico. Nos cagamos de risa y está todo bien", finalizó Migue Granados, dejando en claro que no existe ninguna rivalidad entre ellos dos y que tomó como una broma de amigos los dichos de Nico Occhiato al aire.