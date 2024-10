Mientras espera su sentencia, L-Gante reveló el polémico mensaje que le mandó Wanda Nara: qué le dijo

En ese punto, L-Gante habló del proceso judicial que enfrenta por “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”: “Me da miedo lo que le pasa a la gente que me quiere a mí, a mi mamá, a la mamá de mi hija, a mi familia. Ellos son los que están más preocupados que yo. Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible. Yo avancé y dije que iba al juicio porque ellos querían que me declare culpable, pero yo no quiero eso. Llegar a un acuerdo diciendo que era culpable, no daba”.

El cantante aseguró: “Sé que es un momento feo, pero no tienen formas de comprobar lo que dicen que yo hice. Eso me mantiene tranquilo. Yo vengo de un lugar bajo, me costó mucho llegar y lograr todo lo que logré, poder tener cosas y acomodar mi vida, y tengo la sensación de que me quieren cortar eso, porque los golpes vienen de mi barrio”.

L-Gante adelantó: “Se vienen muchas cosas, shows internacionales también fuera del país y mientras tanto seguimos rodando acá por Argentina. Estoy todos los días ocupándome de mí. Ya no estoy saliendo a la discoteca, no estoy saliendo de noche. Estoy 100% enfocado en el poco tiempo que tengo en mejorar y en ser cada vez mejor”.

Video de L-Gante hablando con Carmen Barbieri: