Messi le hizo una dura advertencia a De Paul sobre su noviazgo con Tini

Rodrigo De Paul está a full con Tini Stoessel y hasta la llevó al cumpleaños de Messi que se celebró en un exclusivo complejo de Ibiza. Tremendo escándalo se armó con esa invitación porque las botineras esposas de los jugadores le hicieron la cruz a la cantante y no le pasaron ni pelota en la fiesta.

Video In fraganti: pillan a Tini y Rodrigo De Paul muy mimosos en las playas de Miami

Tini pasó de ser la estrella a ser una marginada por las mujeres de los futbolistas que bancan a Camila Homs y no quieren ni verla en el círculo íntimo de las juntadas. Los videos de todas bailando y la cantante sentada atrás sola, en una mesa, generaron miles de rumores en las redes sociales.

Ahora, en Socios del Espectáculos dieron detalles de la charla privada que Messi tuvo con De Paul luego de su cumpleaños y de ver lo que ocurría cuando Tini estaba presente.

"Messi y otro jugador hablaron con De Paul y le pidieron que baje la exposición mediática, que baje el perfil", aseguró Rodrigo Lussich.

La "Pulga" intentaba aconsejar a su amigo para que los escándalos que rodean este nuevo amor no afecten el desempeño de la Selección justo en el año que se juega Qatar 2022. "Le pidieron que afloje un poquito la exposición en medio de tanta polémica porque no gusta para nada al cuerpo técnico, al plantel, a la Selección y a sus entornos", agregó el conductor del programa.

Pero Messi no habría sido el único que agarró a De Paul para pegarle un reto, sino que esto también lo pudo ver Simeone, el técnico del Atlético de Madrid donde juega el novio de Tini. "Se lo pidió Simeone también, no está nada contento con todo lo que está viendo. Porque él podría hacer todo lo que hace con Tini, pero no mostrarse tanto. Ellos suben todo el tiempo historias", cerró Lussich.