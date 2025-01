Maxi López se habría separado de Daniela Christiansson y la culpa es de Wanda Nara: qué pasó

En “Desayuno Americano” (América TV), el periodista especializado en espectáculo Juan Etchegoyen dio todos los detalles al respecto: “Me informan que lo que hasta hace unos días era una fuerte crisis, ya es separación confirmada. Las cosas están mal, por eso él se queda un mes en la Argentina. Daniela no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda. Yo conociendo al protagonista creo que lo va a desmentir y más con el escándalo que hay con su familia. La persona que me lo confirma me dijo: ‘Cuando vuelvan a Europa van a ver qué hacen, si empiezan división de bienes...’”.

Lo curioso es que Chistiansson ha estado publicando imágenes de su hija Elle junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos del futbolista con Wanda Nara.

Consultado por el tema, el ex River Plate se mostró sorprendido y enojado con estas versiones: “¡Mirá vos! No sabía nada. No es así, todas giladas”.

El misterioso mensaje de Maxi López

El exjugador usó sus redes sociales para lanzar un fuerte y contundente “palito” mientras Mauro Icardi y Wanda Nara están en el centro de atención por sus disputas sobre sus hijos. Muchos de los seguidores de Maxi lo vieron como una feroz indirecta contra su excompañero.

Desde su cuenta oficial de Threads, el primer esposo de Wanda Nara decidió compartió una llamativa imagen que dice: “¿De qué sirve la riqueza en los bolsillos, si hay pobreza en la cabeza?”.

Maxi le sumó a la imagen un signo de exclamación y otro de pregunta.