Maxi López contó cuál es el particular antojo que Daniela Christiansson tiene "de madrugada"

La distancia geográfica no ha impedido que Maxi López mantenga una conexión cercana con su esposa Daniela Christiansson durante el embarazo de ella. Mientras la modelo permanece en Suiza esperando el nacimiento de su segundo hijo con el exfutbolista, este se encuentra en Argentina participando en las grabaciones de MasterChef Celebrity que conduce su primera mujer, Wanda Nara.

A pesar de los kilómetros que los separan, López encontró formas de acompañarla en los pequeños detalles cotidianos, como satisfacer sus antojos. Durante una de las pruebas del reality culinario, el jurado se interesó por la destreza de Maxi López en la cocina, especialmente al preparar milanesas. El participante explicó que la práctica no le resulta ajena, ya que suele cocinar platos tradicionales para su familia. “ Es algo en lo que me desenvuelvo bien porque lo hacía siempre para los chicos ”, afirmó López en el programa, dejando ver su experiencia previa en el ámbito doméstico con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara.

La conversación tomó un giro más personal cuando el jurado indagó sobre los motivos detrás de su dedicación culinaria. “Estoy acostumbrado a hacerlo para mi esposa que está embarazada. Tiene antojo de milanesas y a veces tengo que hacerle a la madrugada”, confesó en MasterChef. Esta revelación generó risas y comentarios entre los presentes, mostrando una faceta más cercana y afectuosa del exfutbolista.

Mientras Daniela Christiansson atraviesa los últimos meses de embarazo en Suiza, la pareja logró mantener el vínculo a través de la comunicación constante y pequeños gestos cotidianos. Entre ellos, se destaca el envío de fotografías de los platos que Maxi López prepara especialmente para ella, una manera de acortar la distancia y compartir momentos a pesar de la separación física.

La anécdota sobre el antojo de milanesas se viralizó rápidamente entre los seguidores del programa, quienes manifestaron en redes sociales su simpatía por la dedicación de López hacia su esposa. Muchos destacaron la ternura de ver a un hombre atento a los deseos de su pareja, incluso cuando se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Al finalizar la grabación, Maxi López dejó claro que, aunque la distancia con Daniela Christiansson se hace sentir, no deja pasar ningún antojo de su esposa. Entre risas y delantales manchados de harina, quedó demostrado que el amor puede mantenerse vivo y presente, incluso cuando la rutina diaria se desarrolla en países distintos.

Durante su estadía en el concurso, el ex River Plate tuvo que hacer un viaje relámpago a Suiza motivado por un accidente doméstico de su esposa Daniela, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo. Al llegar a Ezeiza, el exfutbolista aseguró que “ella está bien. Fue un accidente doméstico, nada más” y explicó que el viaje ya estaba planeado, aunque necesitaba pasar una semana junto a su familia en Europa. El empresario destacó la importancia de estar presente en el nacimiento de su próximo hijo, afirmando que se trata de una cesárea programada y que organizarán el viaje según las indicaciones médicas. “Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este”, precisó en diálogo con El Ejército de LAM.

Consultado sobre su participación en MasterChef Celebrity y la logística de sus traslados, López remarcó la distancia que lo separa de su residencia habitual: “Debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza”.

Respecto a su relación con Wanda Nara, describió el vínculo como espontáneo y con una dinámica constante: “Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena”, admitió sobre uno de los momentos más esperados del ciclo.

