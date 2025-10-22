miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Qué momento

Maxi López contó cuál es el particular antojo que Daniela Christiansson tiene "de madrugada"

Durante su participación en MasterChef Celebrity, el exfutbolista mostró su habilidad en la cocina

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maxi López, en MasterChef Celebrity

Maxi López, en MasterChef Celebrity

La distancia geográfica no ha impedido que Maxi López mantenga una conexión cercana con su esposa Daniela Christiansson durante el embarazo de ella. Mientras la modelo permanece en Suiza esperando el nacimiento de su segundo hijo con el exfutbolista, este se encuentra en Argentina participando en las grabaciones de MasterChef Celebrity que conduce su primera mujer, Wanda Nara.

Lee además
Rocío Robles y Adrián Suar rubricaron su historia de amor con una foto que se ha viralizado.
Cupido lo volvió a hacer

Adrián Suar y Rocío Robles, protagonistas de una nueva historia de amor: la foto que lo confirma
Maxi López y Wanda Nara conservan una relación tras haber sido pareja y compartir hijos
Cuestión de ex

La sorprendente confesión de Maxi López sobre su relación con Wanda Nara: "Siempre nos..."

A pesar de los kilómetros que los separan, López encontró formas de acompañarla en los pequeños detalles cotidianos, como satisfacer sus antojos. Durante una de las pruebas del reality culinario, el jurado se interesó por la destreza de Maxi López en la cocina, especialmente al preparar milanesas. El participante explicó que la práctica no le resulta ajena, ya que suele cocinar platos tradicionales para su familia. “Es algo en lo que me desenvuelvo bien porque lo hacía siempre para los chicos”, afirmó López en el programa, dejando ver su experiencia previa en el ámbito doméstico con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara.

La conversación tomó un giro más personal cuando el jurado indagó sobre los motivos detrás de su dedicación culinaria. “Estoy acostumbrado a hacerlo para mi esposa que está embarazada. Tiene antojo de milanesas y a veces tengo que hacerle a la madrugada”, confesó en MasterChef. Esta revelación generó risas y comentarios entre los presentes, mostrando una faceta más cercana y afectuosa del exfutbolista.

Mientras Daniela Christiansson atraviesa los últimos meses de embarazo en Suiza, la pareja logró mantener el vínculo a través de la comunicación constante y pequeños gestos cotidianos. Entre ellos, se destaca el envío de fotografías de los platos que Maxi López prepara especialmente para ella, una manera de acortar la distancia y compartir momentos a pesar de la separación física.

La anécdota sobre el antojo de milanesas se viralizó rápidamente entre los seguidores del programa, quienes manifestaron en redes sociales su simpatía por la dedicación de López hacia su esposa. Muchos destacaron la ternura de ver a un hombre atento a los deseos de su pareja, incluso cuando se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Al finalizar la grabación, Maxi López dejó claro que, aunque la distancia con Daniela Christiansson se hace sentir, no deja pasar ningún antojo de su esposa. Entre risas y delantales manchados de harina, quedó demostrado que el amor puede mantenerse vivo y presente, incluso cuando la rutina diaria se desarrolla en países distintos.

Durante su estadía en el concurso, el ex River Plate tuvo que hacer un viaje relámpago a Suiza motivado por un accidente doméstico de su esposa Daniela, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo. Al llegar a Ezeiza, el exfutbolista aseguró que “ella está bien. Fue un accidente doméstico, nada más” y explicó que el viaje ya estaba planeado, aunque necesitaba pasar una semana junto a su familia en Europa. El empresario destacó la importancia de estar presente en el nacimiento de su próximo hijo, afirmando que se trata de una cesárea programada y que organizarán el viaje según las indicaciones médicas. “Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este”, precisó en diálogo con El Ejército de LAM.

Consultado sobre su participación en MasterChef Celebrity y la logística de sus traslados, López remarcó la distancia que lo separa de su residencia habitual: “Debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza”.

Respecto a su relación con Wanda Nara, describió el vínculo como espontáneo y con una dinámica constante: “Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena”, admitió sobre uno de los momentos más esperados del ciclo.

FUENTE: Infobae

Seguí leyendo

La magia de Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos revivirá en el Juan Victoria de la mano de Tito Otiñano

Cómo preparar la receta con la que debutó y la rompió Walas, el nuevo integrante de MasterChef

Wanda Nara enfrenta una millonaria demanda: de qué la acusan

Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue hospitalizada por "una enfermedad grave"

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?

No faltó nadie: Mendoza, el epicentro de un casamiento que reunió invitados de alto calibre

¡Sorpresa!: quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM

'Flow Br' pega en las plataformas con toda la onda de Hernán MC

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rocío Robles y Adrián Suar rubricaron su historia de amor con una foto que se ha viralizado.
Cupido lo volvió a hacer

Adrián Suar y Rocío Robles, protagonistas de una nueva historia de amor: la foto que lo confirma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Te Puede Interesar

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir video
Economía doméstica

La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600
Mercado cambiario

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal video
No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal