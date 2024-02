Maxi López contó cómo se enteró de la enfermedad de Wanda Nara

“El doctor es uno de mis amigos. Cuando me llaman, yo estaba en Londres. A las 4 de la mañana tenía 52 llamadas de él y de mi exsuegra. Yo me levanto. Todo raro... Qué pasó... Cuando me explica, me organizo y viajo. Saqué pasajes para 5 o 6 días después porque tenía que organizar cosas del trabajo... ”, comenzó explicando Maxi López.

Luego, agregó: “El día después, me llama ella y me pide por favor que fuera ya, porque necesitaba que estuviera ahí. Tuve que cambiar el pasaje y viajé de un día para el otro. Yo quería hablar con los chicos antes de que salieran las cosas, entonces me tomé un avión y viajé lo más rápido que pude”.

Sin embargo, como es de público conocimiento, López no logró hablar con sus hijos antes de que se difundiera la noticia. “Cuando me bajé del avión y salí de Ezeiza, ya una persona había declarado... Viste, estaba bastante caliente... Yo sé que ella está en un ambiente donde las cosas se saben, pero yo quería llegar antes para estar con mis hijos y no pude...”, dijo haciendo referencia a los dichos de Jorge Lanata.

“Lo importante es que después de eso estuve 15, 20 días acá con los chicos y pudimos hablar, estar presente, porque para ellos es lo más importante”, cerró Maxi sobre esta noticia que impactó tanto a su familia como al resto del mundo.