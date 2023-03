Mauro Icardi se peleó con un  famoso periodista y recibió una paliza

Mauro Icardi n o aguantó más y cruzó feo a uno de los periodistas más importantes del grupo Clarín . Se trata del conductor Juan Etchegoyen, figura central de Radio Mitre. El futbolista escribió: “Para ser periodista de chimentos estás muy desinformado me parece. Hace rato venís dándome con todo, se ve que el que se perdió la película en la sala y fue a comer pochoclos nada más sos vos”. Pero Mauro Icardi no se conformó solo con eso.

Lee más:"Tuvimos que bajar muchos payasitos": Mauro Icardi anunció su reconciliación con Wanda Nara

Mauro Icardi ironizó: ”Por si no lo viste te lo dejo bien claro de primera mano, y de fuente directa: estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre. También te ahorro que salgas a decir que de mi entorno te cuenta o te dice, ¡totalmente mentira!”.

El jugador aclaró: “Nadie de mi entorno hablaría con vos nunca. De eso quedáte más que tranquilo. Y de ahora en adelante seguí inventando como hace rato venís haciendo y tirando frutas”. El jugador aclaró: “Nadie de mi entorno hablaría con vos nunca. De eso quedáte más que tranquilo. Y de ahora en adelante seguí inventando como hace rato venís haciendo y tirando frutas”.

Etchegoyen respondió y le dio una paliza a Mauro Icardi

El conductor de Radio Mitre no se quedó callado y le respondió al jugador con muchísima ironía: “Querido Mauro, tu ataque sistemático al periodismo ya me da gracia. Utilizás una opinión mía para agredir”.

Juan remarcó: “Me llama la atención que si mi información es mala le des tanta importancia, pero ya nada me sorprende de vos. Sos un pobre tipo que lo único que quiere es salir en los portales”.

El periodista dijo: “Jugás el mismo juego que Wanda y lo único que consiguen es ser el hazmerreir del espectáculo. Me da pena tu arrogancia y te cuento que he contado el 5% de las cosas que me llegan. A mí me enseñaron de chico que el sol no se puede tapar con las manos. A vos se ve que nunca te lo explicaron, hay que tener cuidado porque quizás cuando lo tapes te termina quemando. Cuando quieras te espero en mi programa para que aclares lo que quieras en vez de atacar sin sentido”.