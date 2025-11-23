Mauro Icardi picantísimo con la prensa turca: "No quiero hablar..."

Mauro Icardi tuvo un regreso esperado en el Galatasaray. Convirtió un gol en la victoria 3 a 2 ante el Gençlerbirlii por la Liga Turca. En el partido fue homenajeado pero también salió furioso con la prensa por sus preguntas y todo parece indicar que apuntó directo contra Wanda Nara.

“Después de un parón (sic) es difícil para volver, para seguir en el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”, aseguró Icardi tras haber anotado el primer gol de la jornada.

Entonces fue al hueso: “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas, a todos los que quieren comentar en redes sociales, en entrevistas, en lo que haga”.

“Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional. Voy a aclarar también que se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”, enfatizó tajante.

En tono firme pero amable se plantó: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Y las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles, más o menos, en Galatasaray. No creo que necesite darle explicaciones a nadie, ni hablar de cosas extrafutbolísticas”.