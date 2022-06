Matías Defederico estalló y mostró chats donde el padre de Cinthia Fernández la destroza

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin. Ahora se involucraron otras partes, como la madre del ex futbolista que destrozó a paneliasta y la acusó de lo peor.

Cinthia Fernández contraatacó y reveló que su ex suegra le pidió que aborte a su hija menor. La dejó expuesta.

El que habló ahora fue Matías Defederico que, en el afán de defender a su madre, expuso los chats que mantuvo con el padre de Cinthia Fernández que, en lugar de defender a su hija, la destrozó. Detestable.

padre de cinthia fernandez.jpg Jorge, el padre de Cinthia Fernández con el que no se habla hace años.

El padre de Cinthia se llama Jorge y están peleados hace años porque él le robó plata a la famosa con la venta de un departamento. Sin embargo, parecía ser que todo mejoraría y durante la pandemia ella le dio otra oportunidad a su progenitor. Fue al cuete.

Ahora, Matías Defederico mostró chats que terminarán de arruinar para siempre la relación de Cinthia Fernández con su padre porque el hombre se puso del lado del ex futbolista en lugar de defender a su hija en medio del tremendo conflicto que atraviesan.

chats jorge fernández.webp

"Por momentos me deprimo, esperemos que haya una luz al final del túnel. Traté de brindar una educación pero parece que no hice un buen trabajo. Tengo mucha bronca conmigo", le decía Jorge Fernández en la conversación al tiempo que denunciaba que hace tres años no ve a sus nietas.

"Quiero disfrutar de poder abrazar a mis nietas algún día. Vos también sos una buena persona, Mati. Todos cometemos errores pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más", le decía Jorge a su ex yerno.

chats jorge fernandez 2.webp

Parece ser que el padre de Cinthia se olvidó que la vedette denunció por violencia de género a Matías Defederico o que no paga lo que corresponde para mantener a Charis, Bella y Francesca. Muy triste.