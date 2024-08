"Mataron a mi novio": el drama de una figura de El Trece

La periodista remarcó: “Yo estaba de novia desde hacía 8 años con un chico de mi barrio llamado Julio, y lo mataron de un puntazo para robarle la moto. Fue muy triste. Me aboqué más a mi profesión: tuve mucha contención de parte de mis compañeros del canal”.

Bernini recordó: “Julio era un chico de mi barrio... Estaba muy enamorada de él. Y en el año 2002, en Merlo, lo mataron de un puntazo para robarle la moto”.

La referente de El Trece confesó: “Cuando lo mataron a Julio, no quise ir más a trabajar. Estaba muy triste. Entonces, Carlos de Elía, que era el director de noticias del canal, me fue a buscar a mi casa. Me dijo que me tomaría el tiempo que necesitara y me pidió que volviera a trabajar, que me iba a hacer bien. Siempre le voy a estar agradecida... ¿La verdad? Me salvó la vida. Si no hubiera sido por él, no sé... Me hubiera quedado tirada en la cama, llorando todo el día”.