Más fresco y atractivo no hay: 'Cielo de cristal', el nuevo video de Alexys Blake

Tomándose un instante para hablar de esta movida que unió San Juan con Mendoza, Alexys afirmó: “La canción Cielo de Cristal ya tiene sus años, si mal no recuerdo la grabé allá por 2017. La composición de la canción fue de Lil Mow, otro gran artista de la música urbana de San Juan. Él me ofreció hacer este reggaeton romántico y yo le sumé mi impronta. Le hice algunos retoques y así quedó por ahí perdida y recién este año la metí en el disco y la terminé llevándola a un video”.

“Con una amiga, hace un tiempo atrás, estábamos conversando y yo le comenté que nunca, por una u otra cosa, había tenido la oportunidad de conocer la nieve. Ahí ella me dijo que estaría buenísimo ir algunos días de vacaciones y también se le ocurrió la idea de aprovechar el viaje para hacer el video de ‘Cielo de Cristal’. Cuando me tiró esa idea la agarré de una. Me encantó”, detalló Alexys.

Dando más detalle del producto audiovisual en sí, el también ideólogo de ‘Gordo Bueno’ y ‘Te olvidé’ expresó: “En Julio viajamos a Penitente (Mendoza) a grabarlo. Hermoso proyecto, hermoso paisaje, hermoso todo. Después completamos con grabaciones en San Juan, más precisamente en el Sirio Libanés”.

“A esta versión de la canción le cambié todo el instrumental. Ese laburo lo hizo magistralmente Nazen. El chabón es un crack en todo lo que es pistas. Y también la volví a grabar en Química Records. Quedó muchísimo mejor”.

En cuanto a la protagonista de su video, Alexys comentó que se trata de la bailarina Melisa Marín. “Ella es una excelente bailarina de todo, pero en especial de de danza árabe. Ella tiene la experiencia de haber podido mostrar y nutrir su talente en la India, Emiratos Árabes, Dubai y otros lugares. Meli ya me había acompañado en el escenario cuando me presenté la última vez en la Fiesta Nacional del Sol”.

El cantante sanjuanino sigue ideando

Mirando al horizonte de su carrera artística, Blake dio algunas pistas: “Estamos con algunos conciertos, los últimos relacionados con el Día de las Infancias. Y también estamos con las pilas puestas en trabajos audiovisuales. Estamos tratando de hacer la mayor cantidad de videos al disco Icónico”.

“Me siento muy agradecido con mi equipo de trabajo. Su yo no lo tuviera, no haría nada de lo que se ve. La gente que trabaja en el guion del video, en la fotografía, en el armado de show, escenarios, etc”, completó el artista sanjuanino.