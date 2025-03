Martina de Gran Hermano se volvió a desmayar y hay preocupación por su salud: el video

De hecho, ya son varios los episodios en los que la joven se ha descompensado, lo que ha generado una creciente preocupación tanto entre los fanáticos del programa como en su círculo cercano. En las redes sociales, los seguidores expresaron su temor de que el estrés, las tensiones dentro del juego y la presión emocional pudieran estar afectando seriamente su salud.

La situación ocurrió en un momento de liberación de tensión después de una gala de eliminación, lo que hizo que muchos especularan sobre el impacto de esos momentos emocionales en su bienestar. Algunos señalaron que la normalización dentro de la casa es alarmante, y que nadie parece tomar realmente en serio los efectos que este tipo de situaciones tiene sobre los participantes.

Martina explicó que su timidez extrema ha sido un factor que la ha afectado a lo largo de su vida, llevándola a sufrir descompensaciones similares en otros momentos de su vida. "Fue un proceso que empecé a trabajar, pero me falta un montón. Estaba abombada y me desmayaba. Ni siquiera contaba lo que me pasaba y me desmayaba", había confesado anteriormente dentro del reality, dejando claro que las tensiones personales y emocionales la afectan con frecuencia.

Qué dijo la familia de Martina de Gran Hermano tras el desmayo

Tras el desmayo, la familia intervino rápidamente a través de sus redes sociales para tranquilizar a los seguidores. "Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse", publicaron en su cuenta oficial, intentando calmar la creciente preocupación entre los fanáticos.

Sin embargo, este nuevo incidente ha puesto en duda si los productores del programa están tomando las medidas adecuadas para cuidar la salud de los participantes, especialmente aquellos que atraviesan problemas emocionales y físicos derivados de la exposición constante y las tensiones inherentes a un reality show de estas características.

El video del momento del desmayo de Martina de Gran Hermano