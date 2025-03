Una ex Gran Hermano está pasando por un mal momento de salud por las críticas

La joven aseguró que es consciente de su imagen y que los comentarios ajenos no aportan nada positivo a su situación. “Tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y dejo de estar, tengo balanza, amigas, familia... Todo aquello por lo que ustedes se preocupan, yo también lo tengo en cuenta”, afirmó.

image.png

Luego, Catalina abrió su corazón y reveló que lucha con problemas alimenticios desde su adolescencia. “Desde los 17 años tengo un trastorno alimenticio. Ustedes lo pueden llamar anorexia, también tuve vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera la nada misma. Este es el cuerpo que yo tengo hoy en día”, explicó.

A pesar de las críticas, la joven afirmó que cuenta con un fuerte equipo de apoyo. “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta. A mí ya me están ayudando, tengo mi equipo de contención. Es mi cuerpo y de los cuerpos no se opina”, expresó contundente.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes se preocupan por su bienestar. “Le agradezco a la gente que realmente se interesa, pero quiero decirles que tranquilos, que me estoy ocupando de mí. Es mi vida”, cerró, con la esperanza de generar conciencia sobre la importancia de respetar los cuerpos ajenos.

Fuente: CIUDAD