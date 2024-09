Martina Flores, sumergida en un remolino artístico y muy romántico a través del bolero

“Para mí el bolero es un género que me conecta mucho con mi infancia, con la sobremesa en mi familia, con mi abuelo tocando la guitarra y cantando canciones de Armando Manzanero. Se podría decir que estoy en mi era ‘boleros’, en donde de alguna manera le rindo honor a esas musas que provocaron que yo me enamorara de la música, de las melodías ”, comentó la artista, quien en su creación dejó pasajes como el siguiente: “Si te preguntan por mi di que no me conoces, que nunca te amé, ni que te ilusioné. No evoques el tiempo que fue solo nuestro, que sea un secreto que se lo lleva el viento”.

El viernes 6 de septiembre, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, Martina compartirá su reciente estreno y también un puñado de clásicos del género con el que innumerables parejas rubricaron su amor.

Dando algunos detalles de esta más que interesante invitación, la ‘Marti’ –como muchos la nombran- dijo: “Ya salió el video de ‘Si te preguntan por mí’ y ahora la vamos a poner en contexto con este show que contará con boleros clásicos de distintos autores latinoamericanos. El espectáculo va a contar con muchos invitados de lujo, bailarinas, un despliegue técnico interesante y algunas cositas más”.

Feed (1).jpg

El ‘dream tema’ del concierto del 6 de septiembre

Martina Flores, voz y guitarra

Ángelo Muñoz, guitarra y arreglos

Fernando Naser, trompeta

Rodrigo Ovejero, trombón

Martin Castro Meglioli, percusión

Diego Vega, bajo y contrabajo

Lucio Flores, piano

Indira González, violín

Carlos Vilaplana, sonido

Martín Molina, iluminación

Federica Castro Sforza, escenografía

Julia de Nardi, bailes

Resguardo Laboratorio, vestuario

Javier Jorquera, styling

“ Va a ser un concierto muy acústico, van a primar los instrumentos orgánicos como el piano, la guitarra, contrabajo, violín y tres cubano ”, agregó Martina, quien a lo largo de su carrera ha sido telonera de Alejandro Lerner, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, Zoe Gotusso, Julieta Venegas, entre otros, y tuvo el placer de compartir escenario con artistas de gran trayectoria nacional como Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Manu Sija, Ligia Piro, Nadia Larcher y Franco Luciani.

Y por si fuera poco, Martina confesó que buena parte del repertorio que brindará en primer viernes de septiembre pasará a formar parte de un EP que saldrá sobre el 3 de octubre. El talento no descansa.