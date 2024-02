Martín Ku ganó la casa de Gran Hermano.

Además, miró a la cámara y le habló a su novia. “Amor, tenemos nuestra casa”, sostuvo y todos gritaron de emoción.

Durante la primera parte del desafío, se les prohibió sentarse o usar el baño y se puso a prueba la resistencia y la determinación de los concursantes. Sin embargo, todos lograron pasar a la segunda parte, a excepción de Emmanuel.

Además de obtener una casa, Martín Ku también obtiene el liderazgo de la semana, lo que implica inmunidad y poder sobre las nominaciones, es decir, que podrá elegir a qué compañero salvar en la próxima placa y a quién sumar.

Cabe destacar que los únicos dos jugadores que no pudieron participar en elegir la llave fueron Emmanuel Vich, ya que como ya tiene su hogar junto a su marido, prefirió dejarle la oportunidad al resto de sus compañeros, y Rosina Beltrán, quien quedó fuera de competencia tras haber infringido las reglas de “El Congelado”. En esa oportunidad, la uruguaya no pudo contener la emoción al ver a su madre y le preguntó por Mágica, su gatita.

Embed - Martín ganó la casa y se la dedicó a su novia, Marisol - Gran Hermano

Virginia quebró en llanto en el medio de la prueba de la casa

La última participante en ingresar a la casa de Gran Hermano se desahogó en medio de la prueba de la vivienda que obsequia el reality. Mientras pasaban las horas, Virginia Demo habló con el resto de los que estaban en juego, aprovechó para contar cómo se siente y admitió que no encuentra su lugar dentro de la casa.

“No me paso de extrañar, le digo a mis hijas que me encantaría verlas y a mis viejos. Pero no me agarró eso de querer volverme a mi casa”, expresó. Entonces, Manzana reflexionó con ella: “Pero no encontrás tu lugar”.

En ese sentido, ella le respondió: “Claro, no lo encuentro. Es como que me siento sola, ¿entendés?”. Al escucharla, Agostina acotó: “A mí me pasa también”. “Bueno, me dejas más tranquila”, le contestó la rubia.