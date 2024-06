Martín Fierro de Radio: el listado de ganadores con el Oro para Nelson Castro y Santiago del Moro

Anoche se desarrolló la entrega de los Martín Fierro de Radio 2024 y hubo alegría entre los ganadores. Santiago del Moro, recibió la estatuilla de Oro por FM y Nelson Castro, el Oro de AM.

Del Moro, quien ya se había quedado con el galardón por Labor conducción masculina en FM, expresó: “Hay tanta madrugada, tantos días levantándose sin dormir... y cada vez que se me vuelan los patos lo que pienso es en ese pibe que era a los 11 años. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto, en especial a cada compañero que me hace mejor persona, y sin equipo no hay nada. Aguante la radio, carajo”.