viernes 29 de agosto 2025

¡Qué golpazo!

Marley sufrió un accidente en Tailandia mientras grababa 'Por el mundo': "Estamos vivos"

El accidente fue en el interior de una cueva mientras se encontraba grabando con Karina Jelinek. Los detalles del momento que le valieron un profundo corte en la cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Momentos de tensión y hasta asistencia médica se vivieron durante la grabación de un nuevo episodio de Por el Mundo, cuando Marley, en un intento de asistir a Karina Jelinek, la conductora invitada para la edición de Tailandia, sufrió un terrible accidente que le valió un profundo corte en su cabeza.

El accidente ocurrió mientras ambos recorrían una zona subterránea. Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, el conductor intentó asistir a Jelinek, que sentía claustrofobia. Fue en ese intento por ayudarla que terminó impactando su cabeza contra una piedra, provocándole un corte profundo en el cuero cabelludo.

Shaw mostró imágenes exclusivas donde se lo puede ver con sangre en la cara y un evidente gesto de dolor. De acuerdo a su testimonio, el impacto fue tan fuerte que Marley estuvo a punto de desvanecerse, generando alarma entre los miembros del equipo de producción.

image

Afortunadamente, la atención médica no tardó en llegar. “Gracias a la medicina tradicional del lugar lograron detener la hemorragia y evitaron que le aplicaran puntos”, añadió la periodista.

Desde el lugar de los hechos, el propio Marley llevó tranquilidad a sus seguidores. Con el humor que lo caracteriza, se comunicó con el programa y expresó: “Estamos vivos”. Luego, relató lo ocurrido con detalles y entre risas: “Karina le tiene fobia a las cuevas. Yo estaba preocupado por ella, y terminé chocando con una estalactita de lleno”.

Sobre el momento posterior al accidente, el conductor describió la escena: “Me quedé mareado, con un dolor tremendo, y empecé a sangrar un montón. Todos los que estaban con nosotros se pusieron muy nerviosos”. También recordó cómo los anfitriones del lugar se alarmaron al verlo herido: “Nos habían recibido como grandes invitados, y terminé saliendo de la cueva bañado en sangre. No lo podían creer”.

Finalmente, Marley destacó la rapidez con la que lo atendieron: “Me pusieron una especie de remedio tradicional que no sé qué tenía, pero me detuvo la sangre al instante. Fue mágico”.

Fuente: TN

