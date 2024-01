Marina Calabró atacó a Fátima Flórez: "Tiene olorcito a..."

No lo dejan en paz

El momento más importante y festejado del show ocurre cuando la joven imita a Javier Milei, su pareja, actual presidente de la República Argentina; sin embargo, el trabajo de la artista no le gustó nada a Marina Calabró.

La panelista expresó: “La gente lo celebra, qué decir. Ella trabaja para el público, si el público aplaude y se ríe, misión cumplida. Después hay imitaciones más logradas, otras menos, la de Milei, por supuesto, tiene olorcito a oportunidad”.

Marina reconoció: “Está bien. No se la iba a perder y nos parece lógico en términos de mercado que imite a Javier Milei. Es un atractivo más. Fátima es una talentosa total, cuando hace a Yanina Latorre o a Iliana me descostillo. Lo de Javier Milei me parece que es más para cumplir con el público que desde la convicción o la elaboración artística. El público lo convalida con el aplauso y eso está buenísimo”.

El comentario de Calabró generó un fuerte rechazo en las redes sociales donde muchos cibernautas salieron a cuestionarla, dejando en claro que no comparten sus palabras.

Marina, que viene de protagonizar un gran escándalo mediático con su hermana Iliana, prefirió ignorar los ataques y guardar un cauto silencio ante la gran cantidad de cuestionamientos recibidos por parte de los seguidores de Fátima Flórez.