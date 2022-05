María Susini le cantó las cuarenta a Ángel de Brito en vivo y así reaccionó el conductor

Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de violento. "Me dijo que si fuera hombre ya me hubiese cagado a trompadas", declaró la actriz en una entrevista con LAM. Ahora, la que salió a defender a Arana es María Susini .

La esposa del actor tuvo un tenso cruce al aire con Ángel de Brito cuando él le preguntó si estaba enojada. El conductor le preguntó a María por qué había decidido salir a hablar en lugar de dejar que Facundo Arana se defienda. "Porque Facu ni siquiera está mirando el programa, porque Facu no está en condiciones de aguantar todo esto, y yo sí. Y ni sabe que yo estoy hablando con ustedes", dijo.

facundo y María.jpg María Susini y Facundo Arana.

De Brito, siempre muy rápido le retrucó: "No, obviamente no tenés que pedir permiso". "Pará Ángel, yo no te dije que le tengo que pedir permiso", le remarcó Susini.

El conductor de LAM se mostró sorprendido por el tono de voz de la modelo y le manifestó: "No te enojes conmigo, María. Yo no te hice nada a vos". Tensión.

En el estudio las panelistas, por primera vez, hicieron silencio para escuchar las declaraciones de María Susini. "No estoy enojada. Te estoy aclarando, que es diferente", remarcó.

Luego, la esposa de Arana, aseguró que su el actor puede haberse equivocado pero que no es violento. A Romina Gaetani le mandó un fuerte mensaje: "Él siempre trató de ayudarla, ella vino a casa".

Si bien el actor ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones, los rumores indican que estaría evaluando las acciones legales correspondientes para accionar contra quienes lo difamaron, incluido el programa de Ángel de Brito. Es que ahora, se sumó a las críticas, la conductora Maju Lozano que ya había señalado a Arana como violento años atrás. Habrá que esperar porque podrían salir a hablar otras actrices que trabajaron con él en el pasado.