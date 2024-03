María Becerra volvió a apuntar contra Javier Milei: "Tendría que..."

Antes de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024 , María Becerra expresó: “Por el momento, yo no utilizo mis redes para dar un mensaje tan político, pero sí comparto y apoyo lo que hace Lali . Yo la banco mucho a ella, la conozco, es una gran persona. Me gusta cómo piensa, me encanta lo inteligente que es y cómo habla, las cosas que dice”.

La joven se mostró sumamente crítica con Javier Milei: “Tendría que haber más seriedad en el cargo que está ocupando. Lo digo con total respeto, obviamente es el Presidente electo, pero me parece que hay un montón de cosas más importantes que hacer, más por la situación que está pasando el país. Hay cosas más importantes que pelearte por redes sociales o likear 400 tweets en un día”.

La joven cerró la charla afirmando: “Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que no sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie”.

Es importante recordar que Javier Milei cuestionó públicamente a Lali Espósito por los supuestos contratos millonarios que la artista recibió de intendentes y gobernadores kirchneristas durante los últimos años: “Por ejemplo, Lali Depósito (sic), cobró de la del estado. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares”.