Marcelo Tinelli volvió con las cámaras ocultas: quién fue su primera víctima este 2025

Marcelo comienza diciéndole a la cámara “Voy por vos, Tirri”, y luego camina hasta la cocina, donde le dice a Luciano: “No te quiero preocupar con esto… pero no estás garpando”.

El Tirri se sorprendió ante esa declaración: “¿No estoy garpando qué? No entiendo”. Tinelli le dijo: “Muchas escenas quieren cortarlas. Intenté defenderte, pero me dijeron que no estás dando el perfil”.

Luciano no se quedó callado: “¿Sabés lo que bajé yo por esto? Eventos, la Fiesta de la Milanesa, DJ, hasta me contrataron como clown en un lugar. Dejé cosas importantes”.

Marcelo le retrucó: “El pelo es un bochorno”. El Tirri se defendió: “¡Es lo único que me quedó bueno!”. Tinelli insistió con sus críticas: “También estas botas”. Luciano fue contundente: “¡Estas botas me las regalaste vos! Me parece una locura lo que me decís”.

En ese punto, el conductor citó una supuesta frase de los productores de “Los Tinelli”: “Una que me mató: ‘No es tu hijo, es tu hermano, no puede seguir dando como tu hijo’”.

Esto dejó mudo a El Tirri y obligó a Marcelo a confesarle que todo había sido una broma. Tras unos segundos sin reaccionar, donde parecía a punto de golpear a su primo, Luciano solo atinó a decir: “¡Sos un boludo!”.

Los cibernautas dejaron toda clase de comentarios sobre el video que Tinelli subió a sus redes, pero solo una persona logró sintetizar el sentimiento general: “Pobre Tirri, pensó que le iban a mostrar la puerta de salida. Lo conocí personalmente, es un ángel. Su humildad brilla como la luz. También conocí a Marcelo, me llamó la atención lo profesional que es en lo que hace, es un genio”.

Cámara oculta de Marcelo Tinelli a su primo