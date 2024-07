Marcelo Polino sufrió un gravísimo accidente que lo dejó sin poder caminar

Etchegoyen compartió el audio de Polino, donde el ex panelista de Marcelo Tinelli cuenta su calvario: “Hola Juan, te cuento de mi lesión en el tobillo. Tengo la misma lesión sin la billetera de Messi. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar y hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, dije ‘me voy a poner un masajeador que tengo’, que me lo había regalado Telefe, para no estar contracturado mañana. Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tengo y lo dejé quince veinte minutos y empezó a molestar y al otro día me levanté y no podía caminar, se me había hinchado el pie y me dolía un montón. El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia. Tengo una distensión de ligamentos y estoy ahora con rehabilitación y bota con hielo”.

Video de Juan Etchegoyen hablando del accidente de Marcelo Polino:

Embed - El terrible accidente doméstico que sufrió Marcelo Polino: “Tengo una distensión de ligamentos”

¿Cuáles son los síntomas de la distensión de ligamentos?

Al haberse dañado los ligamentos que unen los huesos de la pierna con la articulación de la rodilla, la persona sufre un dolor intenso y agudo que se ve aumentado por cualquier movimiento que se realice. Además, por el propio traumatismo, aparecerá una inflamación en la zona donde se ha sufrido el daño.

En las primeras 48 horas es fundamental aliviar el dolor, para ello, los médicos recomiendan tomar una serie de medidas: