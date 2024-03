Marcelo Polino mandó al frente a Lali Espósito: "Se portó muy mal conmigo"

Y agregó: “Empiezo una relación maravillosa. Una chica súper talentosa, súper laburadora. Viste que tiene un fandom de nueve millones de personas, entonces a las cuatro de la mañana me llamaba diciéndome que había que votar, que estoy nominada para tal premio, etc. Yo la acompañaba porque me divertía y porque era buena onda ”.

image.png Marcelo Polino y Lali

El motivo del enojo de Marcelo Polino con Lali

En ese punto, Polino reveló la “traición” que sufrió de manos de la joven diva: “Cuando yo voy a Telefe a hacer el embajador de ‘La Voz’, yo tenía un programa pegado al de ‘La Voz’. Un día salgo de ahí y le dije: ‘Lali, te necesito, ¿me hacés la gamba?’. Y me dijo: ‘Bueno, dejame ver’, ¡pero no vino nunca!”.

El periodista remarcó: “Puede decidir no ir, pero, en cambio, Marley, de quien no soy amigo, un día yo lo necesité y se había ido a Ushuaia, pero vino del avión directamente. Lali me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer un Zoom”.

Polino ironizó: “No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir”.

El animador reveló que Lali también tuvo una actitud fea con Nacha Guevara: “Se portó muy mal con ella y Nacha nunca lo contó. Hasta me dio bronca que haya salido a pedir disculpas porque ella lo dio vuelta todo. Cuando Nacha escribe el tema ‘Te vas al cara**’, lo pensaba hacer con Lali; entonces, yo la llamé, le dejé un mensaje diciéndole que Nacha quería hablar con ella y nunca me contestó. Ella después me llama a mí, porque me escuchó. Le dije ‘revisá el chat, ahí está toda la explicación’, y así fue. Le dije: ‘Bueno, que tengas éxito con tu carrera’. Punto final”.