Marcelo Corazza habló tras ser liberado en la causa por corrupción de menores: qué dijo

Minutos después de haber quedado en libertad, Corazza llegó a la casa donde había sido detenido hace dos semanas. Sin detenerse, repitió: “Soy inocente. No puedo hablar más por ahora”. Ante la insistencia de los cronistas que lo esperaban en la puerta, remarcó: “No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mi”.