Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron otra bebé: el insólito nombre que eligieron

“Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas! ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! ¡Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá”, escribió la feliz pareja en sus redes sociales donde publicó la primer foto de la niña.

yoli.webp Luisana Lopilato presentó a su cuarta hija.

En Twitter, sin embargo, no fueron tan amables con esa original elección de nombres. "A mi me decís la Yoli y lo primero que se me viene a la cabeza es Claribel Medina en Los Roldan", "Luisana Lopilato le puso Yoli a la criatura, ke impunidad la riqueza", "Cielo Yoli Rose Bublé es posiblemente el peor nombre de la historia, igual la nena debe ser una hermosura como ellos dos", decían algunos de los comentarios de quienes se quedaron impactados por la elección de Luisana Lopilato y Michael Bublé. De igual manera, felicitaciones a los papis.