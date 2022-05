Luisana Lopilato y el mayordomo "trucho" que se inventó para impresionar a Michael Bublé en su primera cita

Impresionante Juana Repetto compartió un video inédito sobre su parto en el agua: "Espero que no lo censuren"

Más tarde un representante le dijo que si quería tomarse una foto con Michael Bublé y ella por supuesto aceptó pero había un problema: no hablaba nada de inglés. Rodrigo Guirao Díaz, amigo de Luisana, la había acompañado al recital y él sí dominaba el idioma así que la acompañó.

michael bublé 1.webp

Ese primer encuentro fue un fracaso porque les costó tanto comunicarse que Bublé hasta pensó que la argentina estaba de novia con Guirao Díaz y no se atrevió a encararla. Sin embargo, sí intercambiaron sus mails. "Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, dijo más tarde el cantante sobre su flechazo con Luisana.

Meses después, comenzaron a hablar por email, con la ayuda de una profesora de inglés que Luisana Lopilato había contratado especialmente para poder charlar con su amor. Luego de varios meses esa amistad se convirtió en un amor a distancia y cuando Bublé volvió al país, ella decidió invitarlo a su primera cita.

Para impresionarlo, ella lo pasó a buscar y lo llevó a una cena familiar donde estaban sus hermanos y sus padres. Como tenían la creencia de que se trataba de alguien con mucho dinero, Luisana Lopilato le pidió a un amigo que se disfrace de mayordomo y los atienda durante toda la cena. No hacía falta porque Michael Bublé estaba perdidamente enamorado de la actriz y esa noche le dijo: "Yo me voy a casar con vos".

michael bublé 2.jpg

La propuesta llegó en el año 2011. Hoy son padres de Noah, Elías y Vida. Ella está esperando un cuarto bebé pero aún no han revelado nombre ni sexo.