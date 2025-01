Luciano Castro y Sabrina Rojas protagonizaron un tenso cruce en Año Nuevo y todo quedó registrado

No tienen paz

No tienen paz El mensaje que Wanda Nara le mandó de madrugada a Mauro Icardi y enloqueció a la China Suárez

Todo comenzó cuando Luciano Castro compartió una foto junto a los dos hijos que tuvo con la modelo y escribió una frase simple y, en apariencias, inocente: “Feliz año” . Rápidamente, su ex salió a responderle con los tapones de punta.

Mensaje-Luciano-Castro.jpg

Rojas acusó a su ex de fingir para las cámaras: “Que vivan las fotos que no se publican y los momentos que nadie sabe que sucedieron. Un bonito consejo es: no fuerces nada, ni conversaciones, amistades, relaciones, atención ni amor”.

Mensaje-Sabrina-Rojas-2.jpg

Y agregó, muy irónica: “Las cosas forzadas no valen la pena. Lo que fluye, fluye y lo que falla, falla”.

La ex de Luciano Castro cerró su texto prometiendo: “Agárrate, 2025, voy re soltera, sin chongo, sin casi algo, sin nadaaa. Voy solita, libre, re diosa y feliz. Así mismo me agarrás, 2025”.

Mensaje-Sabrina-Rojas-3.jpg

Para entender este meta mensaje es necesario recordar que, semanas atrás, Rojas dejó en claro que su ex no es un padre presente, más bien todo lo contrario: “Hay cosas de las que hay que hacerse cargo en la cotidianeidad y en el día a día. Hay una carga mental que él no tiene, que yo sí. Claramente a veces nos sucede solo por ser mujeres, pero también hay veces que... hoy tengo un día... estoy muy enojada. Hoy estoy muy enojada y estoy muy triste por cosas de Luciano como papá”.

Y remarcó que la víctima es ella: “Las mujeres somos rehén de eso, ¿viste? Que no lo tenemos que contar porque tenemos que cuidar a nuestros hijos. A veces me da mucha bronca verlo empoderado y como si fuese un gran hombre, porque muchas veces no lo es”.