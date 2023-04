Lucas Benvenuto habló de Jey Mammon en su primera entrevista: conocé los detalles

“Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros. No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”, afirmó, y agregó que por el vínculo que tenía con el animador, le resultó más doloroso que en los otros casos. También se refirió al hecho de que de todas las personas que había denunciado, ninguna estaba en prisión: “En mi casa tengo un cuadrito con las prescripciones. No quiero sumar más”, sentenció.

“No voy a volver a sentarme frente a una silla frií con una persona que no sabe cómo manejarse en estos temas. ¿Podés creer que no se pueden juntar a tomar un cafecito y darle una condena firme a mi abusador?”, se preguntó. Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero pasó cómo fue con los otros, solo que está vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, señaló en referencia a Mammon.

En este punto, Mazzocco le preguntó si le daba asco cómo el conductor había definido la relación. “Hoy a los 30 años escuchar eso en un adulto, me da asco. No puedo. Creía que está mal pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos en su cabeza entonces no lo ven como algo malo”, afirmó.

Durante la charla, Benvenuto reveló que en aquella primera charla con A la tarde no tenía pensado aludir a Jey Mammon. “Yo te doy esa entrevista porque me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”, reveló en relación a la investigación sobre presunta corrupción de menores en la que entre otros habían detenido al productor Marcelo Corazza: “Ya sabía que iba a prescribir su denuncia, y de solo saber que podía ayudarlo con mi palabra, bienvenido sea”, aseguró, aunque lamentó que la exposición pública de su caso haya tapado el del ex Gran Hermano.

“No tenemos un final, el final lo tenemos que buscar nosotros mismos cuando sobrevivimos a esto y queremos dar vuelta la página”, agregó, y manifestó su dolor por el papel de la Justicia. “No dejamos atrás por un sistema que te suelta la mano, se pone a la persona abusada en un papel de víctima de por vida, creyendo que esa persona no puede ser feliz, no puede tener una pareja, no puede irse de vacaciones. Tiene que ser pura y casta, y ser silenciada”, añadió. En este sentido, y a pesar de esta mala experiencia, instó a aquellos que hayan pasado por situaciones similares se animen a denunciar. “Sin esperar el resultado, el primer paso denunciar”; afirmó, y les habló a quienes firman las sentencias: ”Con ese sello se arruinan muchas vidas. Si mi historia dolorosa fuera para ellos un sello y un papel, considero que deberían cambiar de trabajo”.

Consultado por el rebote que tuvo su caso y el hecho de que Jey Mammon haya abandonado el país, señaló no sentirse aliviado. “No me hace feliz. Cualquier persona puede pensar que estoy festejando que se fue del país, pero no. Siento un vacío, me preparé psicológicamente par que no me lastimen nunca más. Tengo un protector para no dejarlos entrar nunca más”, aseveró. “No me sorprendió porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador hace un montón lo perdí. Cuando escuché los juicios, las pericias. Llegué muy curtido para que hoy me sorprenda. Tampoco me sorprende que se fue del país, sé que va a volver”, estimó.

En este sentido, contó qué sentía al ver las reacciones en las redes. “Hace tres días que decidí ingresar a leer mensajes. Se siente bien ese abrazo pero no llega a casa. Y por otro lado, me es difícil hasta decirlo, pero la cantidad de historias que me llegan, como las mías... No denuncian porque cuando hablaron en el círculo familiar no les creyeron, a mí también me pasó”, comparó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.