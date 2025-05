Los elogios de Moria para Lali tras su show: "Mujer genuina"

Luego de esa experiencia compartida, Moria Casán conversó con el ciclo "Patria y Familia" de Luzu TV, donde se expresó con gran afecto hacia la cantante: "Siento un cariño enorme por ella. Es una mujer auténtica, y eso es algo difícil de encontrar en este ambiente. Cuando lo auténtico está en la esencia, se disfruta muchísimo", afirmó.

Además, la actriz y referente del mundo del espectáculo confesó que frecuentemente le señalan similitudes entre ambas: "Siempre me dicen que nadie me reemplaza, pero si hay alguien que se me parece en su sinceridad, en su llegada a la gente, esa es Lali Espósito. Nunca me habían comparado con alguien antes. No es que seamos iguales, pero tiene una conexión genuina con el público y dice lo que piensa sin filtros".

Para cerrar, recordó el momento en que fue invitada a participar en el videoclip de "¿Quiénes son?": "Cuando me propuso grabarlo, no lo dudé ni un segundo. Fue un verdadero placer".