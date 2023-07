Los detalles del nuevo parte de Silvina Luna: "Se pudo..."

Se pikó Beto Casella enfurecido con Jey Mammón: "Me levanto y..."

“Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado de prensa, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto”, comenzó su relato el panelista de Flor de la V.

Y agregó: “Está con asistencia respiratoria mecánica. Esta asistencia es no invasiva. Y me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina Luna se puede comunicar con ellos”.

Por las dudas, Guido aclaró: “Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías”.

El periodista detalló: “Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida. Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una muy buena señal”.

Video de Guido Záffora en “Intrusos” contando la mejoría del estado de Silvina Luna tras las crisis que sufrió los últimos días:

La salud de Silvina Luna: sigue internada con una leve mejoría

Recordemos que Silvina Luna sufrió una mala praxis en la cirugía que le practicó Aníbal Lotocki.

De acuerdo a la denuncia, el médico le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, lo que le provocó a la joven hipercalcemia e insuficiencia renal, problemas que terminaron dañando seriamente su salud hasta llevarla a su estado actual.