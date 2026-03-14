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Tremendo

Lollapalooza 2026 arrancó con todo: Tyler, The Creator y Lorde brillaron en la primera jornada

Miles de personas llegaron al predio para vivir el primer día del evento musical internacional y lcoal más importante del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lollapalooza 2026 arrancó con una jornada explosiva: Tyler, The Creator, Lorde y miles de fans en San Isidro. El Hipódromo de San Isidro volvió a convertirse en ese universo paralelo que cada año crea Lollapalooza Argentina. Poco después del mediodía, miles de personas comenzaron a llegar con looks festivaleros, mochilas, glitter y ganas de música. Los escenarios se encendieron uno a uno y el mensaje fue claro: el fin de semana más esperado por los fans finalmente había comenzado.

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La edición número once del festival —que además marca el inicio de su segunda década en el país— arrancó con una grilla diversa que mezcló pop alternativo, rock, electrónica y nuevos artistas que pisan fuerte en la escena internacional.

Desde las primeras horas de la tarde, los distintos escenarios comenzaron a cobrar vida. En el Samsung Stage, Mora Fisz presentó canciones de su disco Sinestesia, mientras que en el Perry’s Stage Jero Jones desplegó su propuesta pop-rock.

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El Flow Stage vibró con el groove de Tiger Mood y el Alternative Stage tuvo uno de los primeros momentos destacados con Spaghetti Western, la banda mendocina que mezcla soul, jazz, funk y rock en una propuesta alternativa que logró encender al público desde temprano.

El Hipódromo de San Isidro volvió a convertirse en ese universo paralelo que cada año crea Lollapalooza Argentina. Poco después del mediodía, miles de personas comenzaron a llegar con looks festivaleros, mochilas, glitter y ganas de música. Los escenarios se encendieron uno a uno y el mensaje fue claro: el fin de semana más esperado por los fans finalmente había comenzado.

La edición número once del festival —que además marca el inicio de su segunda década en el país— arrancó con una grilla diversa que mezcló pop alternativo, rock, electrónica y nuevos artistas que pisan fuerte en la escena internacional.

El Flow Stage vibró con el groove de Tiger Mood y el Alternative Stage tuvo uno de los primeros momentos destacados con Spaghetti Western, la banda mendocina que mezcla soul, jazz, funk y rock en una propuesta alternativa que logró encender al público desde temprano.

Turf hizo cantar a miles de personas

Uno de los shows más convocantes de la jornada fue el de Turf. La banda liderada por Joaquín Levinton protagonizó uno de los momentos más festivos del día.

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Miles de personas, incluyendo muchos fans de más de 30 años, cantaron cada canción como si fuera un clásico inevitable del rock nacional. Temas como “Pasos al costado” y “Magia Blanca” hicieron estallar al público. Fiel a su estilo irreverente, Levinton apareció incluso montado en un caballo de utilería, un gesto que desató risas y terminó de sellar uno de los shows más comentados de la tarde.

El tramo final con grandes estrellas

Con la caída del sol, el festival entró en su tramo más esperado. El venezolano Danny Ocean reunió a una multitud con sus hits de pop latino, mientras que el escenario electrónico vibró con el set del DJ Gordo. La intensidad del hardcore llegó con Turnstile, que ofreció uno de los shows más explosivos de la noche con miles de fans saltando frente al escenario.

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