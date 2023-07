Lo que todos querían saber: qué pasó entre Jey Mammón y Ángel de Brito en los baños de los Martín Fierro

La llegada del artista no fue bien recibida ni siquiera por sus ex compañeros de Telefe , que se levantaron y lo dejaron solo en la mesa, junto a Jésica Cirio, que se mostró sumamente incómoda por la situación.

Video de todos los ex compañeros de Jey Mammón dejándolo solo:

LA FOTO DE CÓMO QUEDÓ JEY MAMMON SOLO EN LA MESA, CUANDO LLEGÓ A LOS MARTÍN FIERRO Y TODOS SE FUERON

Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque en el evento también estaba presente Ángel de Brito, que le dedicó duras palabras a su colega desde LAM, dejando en claro que, por más juicios en contra que le haga Mammón, seguirá criticándolo.

En “Socios del espectáculo” dieron detalles del incomodísimo encuentro que tuvieron los dos conductores.

Adrián Pallares reconoció: “Había llegado el rumor de que se habrían cruzado en el baño. Ángel sale y siente que lo tiene atrás. El baño es el lugar del Martín Fierro donde te cruzás con todos. ¡Toda la noche estás deseando no cruzarte con alguien y cuando vas al baño justo está!”.

Mariana Brey remarcó con ironía: “Es un lindo lugar para encontrarse”.

El plan para invisibilizar a Jey Mammon en los Martín Fierro y su comportamiento en la fiesta

Qué había dicho Ángel de Brito sobre Jey Mammón.

El conductor de LAM expresó: “Fui a la mediación, lo saludé, le di la mano, le dije que no me iba a retractar y me retiré. No puedo contar otras cosas que pasaron ahí, como sí hicieron Jey Mammón y su abogado, el doctor Baños, donde filtraron una foto de la mediación”.

Y remarcó: “Por supuesto que no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá nuevamente. Yo estoy seguro de lo que dije. Me sigue haciendo ruido toda esta historia. Primero porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante, como dice, con Lucas Benvenuto. Jamás de los jamases me habló de una extorsión y de una relación. Inclusive cuando hablábamos de situaciones de abuso con Lucía Galán, que también era parte del grupo de amigos que teníamos, y con Vero Lozano, él no omitió palabra. Son cosas que me hacen ruido”.