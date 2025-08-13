Leonardo DiCaprio protagonizó un escándalo con la Policía en la puerta de un boliche de Ibiza

Se vivió un momento muy incómodo en la puerta de un local bailable de Ibiza muy reconocido cuando la Policía de la zona retuvo varios minutos al actor Leonardo DiCaprio hasta que finalmente lo dejó pasar.

De acuerdo a lo que trascendió en el medio británico DailyMail y en Page Six, la figura de Titanic fue a una fiesta en la ciudad balnearia junto a su novia Vittoria Ceretti.

DiCaprio estaba vestido con una remera, un pantalón negro y llevaba una gorra de béisbol, pero los oficiales, al parecer, no lo reconocieron. “Me están registrando ahora mismo”, contó una de las personas que estaba cerca del actor en la fila para entrar, de acuerdo al relato que expusieron los medios que tuvieron la primicia.

Según expuso una fuente de Page Six “cada persona fue cacheada e identificada” y el artista pasó por lo mismo. De acuerdo al informante, a DiCaprio no lo reconocieron. “Es gracioso, lo miraron dos veces y luego entró”, remarcó.

Al parecer, la exclusividad de la fiesta no fue para todos. Al cantante Travis Scott, por ejemplo, le negaron la entrada. Otras celebridades como Kendall Jenner o Tobey Maguire, íntimo de DiCaprio, sí pudieron ingresar.

Es común que en esta época del año -pleno verano en el continente europeo y en los Estados Unidos- DiCaprio viaje a Ibiza donde va todos los años.

A principios de agosto, el actor y su novia fueron captados mientras viajaban en el mega yate de Jeff Bezos en la isla española. La pareja empezó a salir en 2023 y se muestra inseparable.