Leo Alturria rompió el silencio y opinó sobre el nuevo novio de Lizy Tagliani

A Lizy Tagliani no la dejan ser feliz. Ahora que comenzó una relación con el mendocino Sebastián Nebot , aparecen fantasmas del pasado para poner en duda su relación. El que habló ahora fue Leo Alturria , el ex de la conductora, que se despachó y opinó (como si alguien le importara) del nuevo novio de Lizy.

Alturria eligió hablar con "Socios del Espectáculo", después de meses de silencio. “Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, remarcó el jugador de rugby.

leo alturria 2.jpg Días felices. Leo Alturria y Lizy Tagliani estuvieron años en pareja.

Bien metido, Leo Alturria también se tomó el atrevimiento de opinar sobre el anuncio de Lizy Tagliani que pronto comenzará a convivir con Sebastián Nebot y tienen planes de boda para diciembre. "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive en Buenos Aires y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia”, dijo.

Parece ser que Alturria quedó herido con Lizy por haber rearmado su vida y aprovechó para tirarle un palito al aire, algo que podría traerle problemas con Nebot luego. Un desgraciado.

“Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás, pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar. Siempre la extraño", remató.

Luego, el móvil del mismo programa fue a encarar a la conductora de "Trato hecho" y ella se despachó como una reina: "No opino de Leo. Ese tema ya caducó chicos".

Lizy y Sebastián.webp Sebastián Nebot y Lizy Tagliani.

En las próximas semanas, Sebastián se mudará a vivir a Buenos Aires. El joven está tan enamorado que pondrá en pausa su carrera política para acompañar a Lizy Tagliani.